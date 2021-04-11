Son dakika haberi! İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama
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Son dakika haberi! İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama

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Son dakika haberi! İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama

Son dakika haberi: Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği personeli, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği personeli, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. İhbar verilerek, en yakın emniyet ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlayan itfaiye personeli, olay yerine gelen polisleri pasta ve çiçekle karşılayarak sürpriz yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği, Polis Haftası nedeniyle görevleri gereği sık sık dirsek temasında oldukları polislere sürpriz hazırladı. İhbar vererek, en yakın emniyet ekiplerinin bölgeye gelmesini sağlayan itfaiye personeli, olay yerine gelen polisleri pasta ve çiçekle karşıladı. Türk polis teşkilatının kuruluşunun 176. yılını kutlayan itfaiye personelleri, günün anısına emniyet ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - MANİSA

Son dakika haberi! İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama
Son dakika haberi! İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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