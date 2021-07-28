Son dakika haberi | İHA teknolojisinde Türkiye-Malezya ve Nijerya arasında bilimsel iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İHA teknolojisinde Türkiye-Malezya ve Nijerya arasında bilimsel iş birliği

Son dakika haberi | İHA teknolojisinde Türkiye-Malezya ve Nijerya arasında bilimsel iş birliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulan Elektrikli Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Malezya ve Nijerja'dan bilim insanları ve uzmanların katılımıyla bir açık oturum düzenledi.

Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulan Elektrikli Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Malezya ve Nijerja'dan bilim insanları ve uzmanların katılımıyla bir açık oturum düzenledi. Toplantıda üç ülke arasında iş birliğinin artırılması kararlaştırıldığı kaydedildi.

Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulan Elektrikli Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından cevrimiçi düzenlenen ve Facebook üzerinden de canlı olarak yayınlanan 'Malezya, Türkiye ve Nijerya Arasında İHA Teknolojileri Üzerine Uluslararası İşbirliğinin Geleceği' toplantısına, Malezya İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RECUV) araştırmacıları ve öğretim üyeleri ile Nijerya İleri İnsansız Hava Araçları Laboratuvarı'ndan (AUAVL) mühendislerin katıldığı belirtildi.

"50 YILLIK ZORUNLU BİRİKİMİN ESERİ"

Toplantıda yaptığı sunumda Türkiye'nin özellikle son yıllarda insansız hava araçları alanında büyük gelişme kat ettiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla, "Bu gelişmede rol oynayan faktörlerin başında, küresel anlamda teknolojiye erişilebilirliğin artması geliyor gibi görünse de aslında ülkemizin son elli yılda içinde bulunduğu süreç ve bunun neticesinde teknolojik anlamda atılım gerekliliği başat rol oynamaktadır" diye konuştu.

İHA teknolojisinin hali hazırda haberleşme, ulaşım, hizmet sektörü, lojistik gibi alanlarda yoğun olarak kullanıldığını kaydeden Atilla şu bilgileri verdi:

"Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik ve sosyopolitik konum itibariyle bazı süreçlerden geçmiştir ve gelecekte de geçme endişesi taşımaktadır. Bu bağlamda insansız araçlar ve özellikle de hava araçları önem arz etmektedir. Bu itibarla da bu yöndeki çalışmalar son 25 yılda hız kazanarak şu anki durumunu almıştır. Şu anda Türkiye, elde ettiği teknolojik birikimle bölgesel ölçekte bazı kabul gören doktrinleri değiştirme rolünü oynamaktadır. Bunun sebebi, son 10 yılda hız kazanan ve belirttiğim gibi 25 yıldır yoğunlaşan 50 yıllık zorunlu birikimdir."

İHA'DA GELECEK DÖNEMİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla, Türkiye'nin İHA'larda gelecek yıllarda kullanmayı planladığı teknolojiler konusunda da bilgi verdi. Atilla, "Ülkemiz, yapay zeka temelli, uydudan veya yer istasyonundan kontrol edilebilen, alçak-orta-yüksek irtifada, orta-uzun menzilli, yüksek faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip tekil-sürü İHA formasyonlarını kullanmayı planlamaktadır" dedi.

Atilla, bu hedefe yönelik olarak bakanlık destekli üniversite-sanayii iş birlikleri proje ekosisteminin oluşturulduğunu da kaydederek bu gibi projelere ilgi duyulmasını sağlamak amacıyla ilkokuldan doktora seviyesine kadar bireysel ya da takım olarak özendirici yarışmalar ve teknoloji festivallerinin düzenlendiği bilgisini de verdi.

İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK, ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Toplantıda Altınbaş Üniversitesi adına sunum yapan Sadettin Faruk Kurtuluş'un da üniversite bünyesinde sürdürülen çalışmalar ve üzerinde çalışan İHA'larla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre düzenlenen açık oturumda, Türkiye, Malezya ve Nijerya arasında İHA teknoloji konusunda iş birliği protokolü imzalanabileceği değerlendirildi ve bu konuda sözlü olarak anlaşmaya varıldı. Ayrıca ortak lisans, yüksek lisans programları ile projeler geliştirilmesi üzerinde de duruldu.


Son dakika haberi | İHA teknolojisinde Türkiye-Malezya ve Nijerya arasında bilimsel iş birliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Müge Anlı Buse Varol Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | İHA teknolojisinde Türkiye-Malezya ve Nijerya arasında bilimsel iş birliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:03:42. #1.14#

title