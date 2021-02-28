Son dakika haberi: Iğdırlı gönüllü gençler dağ köylerindeki çocukları eğlendirmek için yollara düştü

Son dakika haberleri... Iğdırlı gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarını okullarında ziyaret ederek eğlendiriyor.

Iğdırlı gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarını okullarında ziyaret ederek eğlendiriyor.

Gençlik Merkezi'ne bağlı gençlik liderleri ve gönüllü gençler, içinde ok atma, zeka oyunları, satranç, langırt, canlı müzik, torba yarışı, halat çekme gibi birçok oyun bulunduğu Mobil Gençlik Merkezi'ni, köy okullarındaki öğrencilerle buluşturuyor.

Yüz yüze eğitime başlanan ve özellikle şehir merkezine uzak, eğlence alanlarının kısıtlı olduğu köylere giden gençler, buluştukları çocuklara hem moral veriyor hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Özellikle dağ köylerindeki çocuklara ulaşıyorlar

Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinliğin köydeki çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Ziyaret edilecek yerlerin öncelikle daha az imkanlara sahip köyler olacağını ifade eden Karaca, "Pandemi döneminde eğitim ve öğretime kapalı olan okullarımızda öğrencilerimizin motivasyonunu sağlamak için gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Özellikle şehir merkezine uzak olan ve dağ köylerimizdeki okullarımızı ziyaret ettik." dedi.

Karaca, mobil merkezlerinde eğlenen çocuklara pamuk şeker de ikram edildiğini belirterek, "Ekibimiz çocuklarımızı eğlendiriyor, uzun bir aradan sonra okula dönen çocuklarımızın motivasyonu için katkıda bulunuyorlar. Öğrenciler pandemi döneminde dışarıya fazla çıkarmıyorlardı, çok mutlu oldular. Aileler de bu yapılan etkinliklere büyük bir ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Öğrenciler büyük mutluluk yaşıyor

Gençlik Lideri Nedim Akkuş ise her etkinlik öncesinde ziyaret edilecek köye göre oyunların belirlendiğini ve bu programın köylerde yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Öğrencileri eğlendirmek için çeşitli oyunlar tasarladıklarını aktaran Akkuş, "Geldiğimiz köylerde oyun çeşitliliği açısından oldukça geniş çaplı bir organizasyon yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat içerisindeyiz, özellikle imkanları kısıtlı olan okulları seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Gülşah Ergül de çocukların etkinliklerden çok mutlu ayrıldıklarını anlatarak, çocukların sevincini gördüklerinde gururlandıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız