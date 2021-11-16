Son dakika haberi | Iğdırlı çocuklar 'Benim Dünyam Çocuk Akademisi'nde eğitim alacak

IĞDIR (AA) - Iğdır'da eğitim gören 5-14 yaş arası öğrenciler 'Benim Dünyam Çocuk Akademisi' atölyesinde eğitim görecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan atölyenin projesi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklendi.

Kentteki 5 ile 14 yaş arası çocukların hem eğitim alıp hem de eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla yapılan proje, Iğdır Ulu Camii'nin zemin katında hayata geçirildi.

Vali Yardımcısı Fatih Özcan ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından açılışı yapılan atölyedeki farklı sınıflarda uzmanlar tarafından uygulamalı eğitimler verilecek.

Vali Yardımcısı Fatih Özcan, açılış programında yaptığı konuşmada, "Bizim gerçekten ihtiyacımız olan, geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin özgüveni yüksek, yeniliklere açık, kendisinin farkında olan, kendi kararlarını verebilen yetişmiş çocuklara ihtiyacımız var. Bu kadar hızlı gelişen teknolojiye rağmen bu teknolojiyle uyum yakalayabilen ve bu teknolojinin önüne geçmeyi başarabilen çocuklara ihtiyacımız var." dedi

Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da katılımcıları, açılan atölyede verilecek eğitimler ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri

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