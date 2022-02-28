IĞDIR (İHA) - Iğdır polisinden drone destekli denetim

IĞDIR Iğdır'da gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri belirlemek için drone kullandı. Iğdır Melekli beldesi kontrol noktasında havalanan drone Sanayi Çevre yolu ve şehrin farklı yerlerindeki yollarda trafikte seyir halinde olan araçları denetledi. Araçları drone ile kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, ters yönde ilerleyen araçlar tespit etti. Tespit edilen araç sürücülüleri kontrol noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Drone destekli kontrollerin devam edeceği öğrenildi.