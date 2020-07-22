Son dakika haberi! Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı Son dakika güncel haberine göre Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Kaynak: AA