Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler... Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.
Bu silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.