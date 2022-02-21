Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.

Bu silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Silah, Iğdır, Güncel, Haberler

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