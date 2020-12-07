Son dakika haberi: Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi: Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

07.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:26
Son dakika haberi: Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.K'yi yakalamak için zanlının Tuzluca ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ile 27 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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