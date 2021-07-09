Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi.

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan bazı köy evlerini ve tarım arazilerini su bastı. Iğdır-Nahçıvan karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Iğdır'da uzun zamandır beklenen yağmur bugün öğleden sonra etkisini gösterdi. Özellikle Aralık ilçesine bağlı olan ve konumu itibariyle Ağrı Dağı eteklerine yakın olan çok sayıda köyü sel bastı. Meydana gelen sel sonucu birçok evi su basarken sular altında kalan tarım arazileri ise zarar gördü. Ayrıca Iğdır-Nahçıvan karayolu ise selin beraberinde getirdiği kum ve çakıl taşları nedeniyle trafiğe kapandı. Karayollarına bağlı ekipler trafiğe kapanan yolu iş makinelerinin yardımıyla kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

'BU SENE DE BAŞIMIZA BU SEL FELAKETİ GELDİ'

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde meydana gelen selin evlere ve tarım arazilerine zarar verdiği gözlenirken selin her sene köylerini bastığını söyleyen köy muhtarı Ferzende Ürekil, "Gördüğünüz gibi her sene olduğu gibi bu sene de başımıza bu sel felaketi geldi. Seli engellemek için set yatağı bulunmamasından dolayı sel felaketinin önüne geçemiyoruz. Kaç kere müracaatta bulunduk. Kars'tan gelip alanda kontrol yaptılar ama henüz bir şey yapmadılar. Set yatağının bulunmamasından dolayı oluşan sel bize zarar veriyor. Allah'a şükür can kaybımız yok ama evleri basan su belli zarar oluşturmuş. Burası tarım arazisi. Biz burayı biçerek hayvanlarımızın emini elde ediyorduk. Ama şu anda oluşan sel her tarafa zarar vermiş." dedi.

(Serkan Akgün/İHA)

Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Arda Turan Metin Oktay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 22:13:20. #1.16#

title