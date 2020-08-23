Son dakika haberi... Iğdır'da sanayi esnafından şehit ve gazi ailelerinin araçlarına ücretsiz bakım Son dakika haberleri... IĞDIR Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Muhammed Gürel'in iş yerine, 'Şehit ve gazi ailelerinin tüm bakım ve onarım işleri ücretsizdir.

IĞDIR Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Muhammed Gürel'in iş yerine, 'Şehit ve gazi ailelerinin tüm bakım ve onarım işleri ücretsizdir. Bedeli aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir' tabelası asarak, ücretsiz hizmet vermesine esnaftan destek geldi. 400 kişilik esnaf, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Iğdır Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Muhammed Gürel, şehit ve gazi ailelerine yönelik kampanya düzenledi. Vatan için can veren ve gazi olanların ailelerine ücretsiz hizmete başlayan Gürel, iş yerine de 'Şehit ve gazi ailelerinin tüm bakım ve onarım işleri ücretsizdir. Bedeli aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir' tabelasını astırdı. Gürel, "Askerlerimiz bizim rahatımız için mücadele ediyor, şehit ve gazi oluyorlar. Ben de onların için aileleri için bir şeyler yapma adına bu hizmeti veriyorum. Şehit ve gazilerimizin yakınları için bakım ve onarım işleri ücretsizdir. Bedeli şehitlerimiz tarafından ödenmiştir. Biz de onların ailelerine bu hizmeti verelim istedik" dedi.

Muhammed Gürel'in anlamlı kampanyasına sanayi sitesi esnafından da destek geldi. Iğdır Sanayi Sitesi Derneği, 400 kişilik esnafın şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet vermesi kararını aldı. Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Atakan Taşkınsu, "Iğdır Sanayi Sitesi Başkanlığı'mızca alınan karar gereği tüm şehit ve gazi ailelerine sanayimizde bulunan 400 esnafımızla ücretsiz hizmet edilecektir. Bununla ilgili esnaf arkadaşlarımız iş yerlerindeki tabelalara 'Şehit ve gazi ailelerinin araçlarının tüm bakım ve onarımları ücretsiz yapılacaktır. Bedeli aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir' yazısı asmıştır. Bu kampanyamız süresiz devam edecektir" diye konuştu.

Şehit ve gazi aileleri ise düzenlenen kampanya için site esnafına teşekkür etti.

Kaynak: DHA