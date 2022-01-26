Son dakika haberi... Iğdır'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Iğdır'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi... Iğdır'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Son dakika haberine göre Iğdır'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Yangın, saat 20: 30 sıralarında Özgür Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri genci dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri daha sonra çıkan yangına müdahale etti. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Son dakika haberi... Iğdır'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Son dakika haberi... Iğdır'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Son dakika haberi... Iğdır'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Iğdır, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title