Son dakika haberi: Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
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Son dakika haberi: Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

Son dakika haberi: Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Iğdır'da oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Iğdır'da oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Yaycı köyünde bahçede oynarken kaybolan Eymen Efe Yaman'ın bulunması için jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda minik Yaman'ın cansız bedenine kaybolduğu noktadan 500 metre uzaklıktaki sulama kanalında rastlandı.

Yaman'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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