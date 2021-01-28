Son dakika haber! Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, fünyeyle patlatıldı

Son dakika gelişmesine göre IĞDIR'da belediye binası yanından geçen yola bırakılan akü, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

IĞDIR'da belediye binası yanından geçen yola bırakılan akü, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde Iğdır merkez Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki belediye binası yanında meydana geldi. Üst katında Emniyet Müdürü ve Özel İdare Genel Sekreteri lojmanının bulunduğu yeni belediye binası yanından geçen yol kenarında akü bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Yolu trafiğe kapatan polisler, inceleme sonrası aküyü fünyeyle patlatma kararı aldı. Bomba imha polisi, kıyafetini giyerken polis aracından kontrollü patlatma olacağı konusunda duyuru yapıldı.

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatın akü, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek aküyü kimin bıraktığını belirlemeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ