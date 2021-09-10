Son dakika haberi... Iğdır'da 6 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Son dakika gündem haberi: Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.