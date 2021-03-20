Son dakika haberi: Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

20.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:17
Son dakika haberi: Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

Son dakika haberler... Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift, kırsalda bir araçta ölü bulundu.

Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift, kırsalda bir araçta ölü bulundu.

Kerimbeyli köyünde yaşayan Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'tan 18 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arazide arama çalışması yapan jandarma, köy kırsalında bir araç içerisinde Elkatmış çiftinin cansız bedenlerini buldu.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 15:17:24. #1.16#
title