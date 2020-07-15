Son dakika haberi: Iğdır'da 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikildi
Son dakika habere göre Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte fidan dikimi yapıldı.
15.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:30
Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte fidan dikimi yapıldı.
Programa Iğdır Valisi/Belediye Başkanı V. H. Engin Sarıibrahim, Ağır Ceza Reisi Ramiz Murat Vural, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Jandarma Albay Erdinç İnel Baş Savcı Oğuz Şükrü Ener, Kurum müdürleri ile Şehit, Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR
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Kaynak: İHA