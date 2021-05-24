Son dakika haberleri! AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPADI
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Son dakika haberleri! AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AĞRI Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapattı.

AĞRI Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır'da 21.30 sıralarında korkulu anlar yaşandı. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkiinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kayalar Iğdır ile Nahçivan karayolunda hasara neden oldu. Bazı araçlar çamura saplandı. Tonlarca çamur ve kayalar nedeniyle Nahçivan karayolu ulaşıma kapandı. Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan yolun onarım ve temizlenmesi için bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmalarına başladı.

BAŞKAN GÜZELKAYA: IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU KAPANDI

Iğdır'ın Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, Ağrı Dağından sel suları ile birlikte gelen çamur ve kaya paçalarının uluslararası yol olan Iğdır-Nahçivan karayolunu kapattığını söyledi. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde hasar oluştuğunu kaydeden Başkan Güzelkaya, "Saat 21.00 sıralarında yoğun bir yağışın ardından afet Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağından geldi. Karayolu çamir ve kaya parçaları ile kapandı. Allah beterinden korusun. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. İlçemiz ve bazı köylerde maddi hasar oluştu. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştu. Devletimiz büyüktür. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur ve kayalar nedeniyle kapanan yol saat 02.00 gibi açılır" dedi.

Son dakika haberleri! AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPADI
Son dakika haberleri! AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPADI
Son dakika haberleri! AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPADI
Son dakika haberleri! AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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