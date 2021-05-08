Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü

Anadolu Ajansı / Haroon Sabawoon - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de okulun önünde iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de okulun önünde iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 52 sivilin de yaralandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla söz konusu okulun giriş kapısını hedef aldığını, saldırıda 30'un üzerinde sivilin öldüğünü öne sürdü.

Saldırının olduğu bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü
Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü
Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü
Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haroon Sabawoon

AK Partili eski vekil, 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Ufuk Akçekaya'yı ifşa etti: Babama 400 bin TL borç taktı
AK Partili eski vekil, 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Ufuk Akçekaya'yı ifşa etti: Babama 400 bin TL borç taktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 20:03:06. #1.15#

title