Son dakika haberi: Ifo: Şirketler normal iş durumuna ortalama 10,3 ayda geçilmesini bekliyor
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Son dakika haberi: Ifo: Şirketler normal iş durumuna ortalama 10,3 ayda geçilmesini bekliyor

04.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:58
Son dakika haberi: Ifo: Şirketler normal iş durumuna ortalama 10,3 ayda geçilmesini bekliyor

Son dakika haberi: Alman şirketler, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın son çeyreğine kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

Alman şirketler, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın son çeyreğine kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) ocak ayında yaptığı ankete göre, firmaların, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri süre ortalama 10,3 ay oldu.

Ankete göre, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden hizmetler sektöründe 10,6 ayda faaliyetlerde normale dönüş beklenirken, inşaat sektöründe bu süre 10,4 ay, sanayi sektöründe de 10,2 ay olarak belirlendi.

Perakende sektöründeki şirketlerin normalleşme süresine ilişkin beklentisi 9,3 ay oldu.

Öte yandan, Almanya'daki şirketler, işlerini etkileyen Kovid-19'nun yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların Eylül'ün ortasına kadar sürmesini bekliyor. Bu süre, sanayi sektöründe 7,4 olurken, hizmet sektöründe 7,5 ay ve inşaat sektöründe ise 7,3 ay olarak tahmin edildi.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Alman şirketlerin faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri sürenin Aralık 2020'ye göre biraz daha kısa olduğunu belirterek, "Şu anda yürütülmekte olan Kovid-19 aşı kampanyasının normale dönüş beklentisinde henüz belirleyici bir etkisi yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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