Son dakika haberi: Ifo Enstitüsü: her 5 Alman şirketinden 1'i var olma tehdidi altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Ifo Enstitüsü: her 5 Alman şirketinden 1'i var olma tehdidi altında

18.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:34
Son dakika haberi: Ifo Enstitüsü: her 5 Alman şirketinden 1'i var olma tehdidi altında

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid) salgınında üçüncü dalgaya yönelik endişeler artarken, Kasım 2020 ile kıyaslandığında, şubat ayında daha fazla sayıdaki Alman şirketinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid) salgınında üçüncü dalgaya yönelik endişeler artarken, Kasım 2020 ile kıyaslandığında, şubat ayında daha fazla sayıdaki Alman şirketinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Alman iş dünyası şubat anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 18,7'si Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz dolayısıyla ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

Ifo'nun kasım ayındaki anketinde, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 17,6 olarak duyurulmuştu. Mayıs 2020'de ise bu oran yüzde 21,8 olarak açıklanmıştı.

İmalat sektöründe söz konusu oran yüzde 10,8'den 7,5'e düşerken, hizmet sektöründe yüzde 24,1'den 26,3'e yükseldi.

Varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı bilgi teknolojileri sektöründe yüzde 7,1, perakende sektöründe yüzde 34,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oldu.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle likidite sorunu yaşayan şirketler geleceklerinden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ifo Enstitüsü: her 5 Alman şirketinden 1'i var olma tehdidi altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:43:13. #1.14#
title