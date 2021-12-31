Son dakika haberi: İETT otobüsünün motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi

Eyüpsultan'da yolda kalan İETT otobüsünün motorundan yoğun duman çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbulluları isyan etme noktasına getiren İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan Topçular Mahallesinde yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun duman çıkan otobüsü gören çevredeki bir vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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