Son dakika haberi: İDLİB'DE SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Cebel-i Zaviye bölgesinde yaşayan savaş mağduru 500 aileye Fetih İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi ulaştırdı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Şenol Topal, yaptığı yazılı açıklamada, son süreçte yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Cebel-i Zaviye bölgesinde halen çok sayıda sivilin yaşadığını kaydetti. Topal, savaş mağduru ailelerin gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini belirterek, "Suriye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Cebel-i Zaviye'de de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son faaliyetlerimiz kapsamında bölgede yaşayan 500 aileye gıda desteğinde bulunduk. Kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi bir ailenin genel mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeler yer alıyor" dedi.

KIS YAKLAŞIYOR, ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUNLAŞACAK

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle Suriye'deki sivilleri zor günlerin beklediğini hatırlatan Topal şunları söyledi;

'Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları insanları çok zor durumda bırakıyor. Bunun yanında yaklaşan kış mevsimi de büyük bir insani krize sebebiyet verebilir. Oluşan tüm bu şartlar nedeniyle Suriye'deki yardım faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Savaşın yanında mevsimsel şartlarında insanları mağdur etmesini önleme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Suriye'ye kış mevsimi boyunca 100 TIR dolusu insani yardım malzemesi göndermeyi hedefliyoruz.?