Son dakika haberi: İDLİB'DE SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İDLİB'DE SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Cebel-i Zaviye bölgesinde yaşayan savaş mağduru 500 aileye Fetih İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi ulaştırdı.

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Cebel-i Zaviye bölgesinde yaşayan savaş mağduru 500 aileye Fetih İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi ulaştırdı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Şenol Topal, yaptığı yazılı açıklamada, son süreçte yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Cebel-i Zaviye bölgesinde halen çok sayıda sivilin yaşadığını kaydetti. Topal, savaş mağduru ailelerin gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini belirterek, "Suriye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Cebel-i Zaviye'de de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son faaliyetlerimiz kapsamında bölgede yaşayan 500 aileye gıda desteğinde bulunduk. Kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi bir ailenin genel mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeler yer alıyor" dedi.

KIS YAKLAŞIYOR, ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUNLAŞACAK

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle Suriye'deki sivilleri zor günlerin beklediğini hatırlatan Topal şunları söyledi;

'Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları insanları çok zor durumda bırakıyor. Bunun yanında yaklaşan kış mevsimi de büyük bir insani krize sebebiyet verebilir. Oluşan tüm bu şartlar nedeniyle Suriye'deki yardım faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Savaşın yanında mevsimsel şartlarında insanları mağdur etmesini önleme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Suriye'ye kış mevsimi boyunca 100 TIR dolusu insani yardım malzemesi göndermeyi hedefliyoruz.?

Son dakika haberi: İDLİB'DE SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI

Son dakika haberi: İDLİB'DE SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI

Son dakika haberi: İDLİB'DE SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada

Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada

 Yengesini tehdit etti, üzerine araç sürdü yetmedi baltayla saldırdı

Yengesini tehdit etti, üzerine araç sürdü yetmedi baltayla saldırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title