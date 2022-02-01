Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yoğun kar yağışının vurduğu mülteci kamplarında kalan 2 bebek donarak hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yoğun kar yağışının vurduğu mülteci kamplarında kalan 2 bebek donarak hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce mülteci kampı yıkıldı. Savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplardaki çadırları vuran şiddetli yağışta ısınma imkanları olmayan aileler yaşamlarını sürdürmek için dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynaklara göre İdlib'in kuzeyindeki Laith ve Al-Jabal kampında kalan biri 7 günlük, diğeri 2 aylık kız çocuğu donarak hayatını kaybetti. Fatima adındaki 7 günlük bebeğin kaldırıldığı Al Rahman Hastanesi'nden doktor Fadi Hallak, bebeğin hastaneye getirildiğinde renginin mavi olduğunu söyleyerek, "Bir hafta önce burada herhangi bir komplikasyon olmadan doğmuştu. Ama ne yazık ki son günlerde etkili olan dondurucu soğuktan yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Amina Salameh adındaki 2 aylık bebeğin ise hastaneye vardığında nabzının attığını belirten doktor Hallak, "Maviydi ve nabzı yavaştı. Onu sıcak tutmaya ve beslemeye çalıştık" dedi. Hallak, küçük Salameh'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti. - İDLİB

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mülteci, Suriye, İdlib, kar, Yerel, Haber

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