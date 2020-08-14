Son dakika haberi: İdlib'de Esed rejiminin bahçeye döşediği mayın patladı: 2 ölü
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Son dakika haberi: İdlib'de Esed rejiminin bahçeye döşediği mayın patladı: 2 ölü

Son dakika habere göre Suriye'nin İdlib ilinde Beşar Esed rejiminin incir bahçesine döşediği El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: İdlib'de Esed rejiminin bahçeye döşediği mayın patladı: 2 ölü
14.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:29

Suriye'nin İdlib ilinde Beşar Esed rejiminin incir bahçesine döşediği El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Basın sözcüsü Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in doğusunda muhaliflerle Esed rejiminin cephe hattına yakın bölgedeki Neyreb köyünde rejimin incir bahçesine döşediği EYP'nin patladığını söyledi.

Patlamada iki işçinin öldüğünü belirten Halife, yaralanan bir çocuğun ise sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Bununla birlikte, rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınak yapmaya hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.

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Kaynak: AA

Manşet

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