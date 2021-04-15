Son dakika haberi! İDDEF, Karabağ'da kardeşliği pekiştirdi
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Son dakika haberi! İDDEF, Karabağ'da kardeşliği pekiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İDDEF, Karabağ'da kardeşliği pekiştirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İDDEF, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan'ın heyecanını paylaştı.

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Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

İDDEF, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan'ın heyecanını paylaştı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ermenistan'ın saldırılarına karşı kahramanca mücadele veren ve işgal ettiği topraklardan çıkması için gerçekleşen operasyonu zaferle tamamlayan Azerbaycan'da Ramazan'ın bereket ve heyecanına ortak oldu. İDDEF ekipleri, hazırlanan hediyeleri Karabağ ve bölgesindeki şehit aileleri ve gazilere ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Ramazan ayı kardeşliğin ve paylaşmanın en anlamlı sembolüdür. İyilik Seninle sloganıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiğimiz Ramazan çalışmaları kapsamında can Azarbeycan'da da kardeşliğe dokunmak dini birlik, sevgi ve dayanışmayla hediyeleşmek istedik. Ermeni güçlerine karşı 44 gün süren savaşta şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin ailelerine ve gazilere gıda ve battaniye hediyelerini ulaştırmak üzere Azerbaycan'a hareket ettik. İki devlet tek millet şiarıyla gerçekleşen yolculuğumuzda, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek hediyelerimizi ulaştırdık, Türk milletinin selamlarını ilettik. 30 yılın ardından işgalden kurtulan Karabağ'da kardeşlerimizle Ramazan heyecanını paylaştık.

Azerbaycan'da ve özellikle Yukarı Karabağ'da zaferin gurur ve onuruyla çok güzel bir Ramazan ayı yaşanıyor. Allah şehitlerimizden, gazilerimizden ve onların ailelerinden razı olsun. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar, Karabağ zaferinin de bir kez daha mübarek olmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! İDDEF, Karabağ'da kardeşliği pekiştirdi
Son dakika haberi! İDDEF, Karabağ'da kardeşliği pekiştirdi
Son dakika haberi! İDDEF, Karabağ'da kardeşliği pekiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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