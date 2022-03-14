Son dakika haberi... İçtiği ilaçtan zehirlenen genç 8 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyünde içtiği ilaçlardan zehirlenen genç, 8 saatlik zorlu yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Serinbayır köyünde yaşayan 32 yaşındaki genç, diş ağrısını dindirmek için birden fazla ağrı kesici aldı. Aldığı ilaçların etkisiyle zehirlenen gencin ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine hemen yola çıkan sağlık ekibi, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince 8 saat süren yol açma çalışması sonucu köye ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan genç, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa