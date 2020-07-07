Son dakika haberi: İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:28
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
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Kaynak: DHA