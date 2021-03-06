Son dakika haberi! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
06.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:20
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı