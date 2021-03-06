Son dakika haberi! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

06.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:20
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Muharrem İnce Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Serdar Ortaç İbrahim Selim
Spor Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terörle mücadelede Şubat ayında 58'i sağ, 20'si teslim 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:20:33. #1.14#
title