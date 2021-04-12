Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının "Ramazan Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının "Ramazan Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.
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İçişleri Bakanlığının "Ramazan Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici