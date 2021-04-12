Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının "Ramazan Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının "Ramazan Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.