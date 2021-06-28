İçişleri Bakanlığından "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin İçişleri Bakanlığı'na iletildiği belirtildi. Genelgede yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği, bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda açıklanan tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında 1 Temmuz tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak. Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak olup, karantinanın gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden negatif sonuçlu PCR testi istenecek

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceği belirtilen genelgede, "Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarında Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabileceği aktarılan genelgede, "Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak" ifadelerine yer verildi.

Genelgede Türkiye'ye sınır kapılarından giriş yapacak vatandaşlardan istenilecekler ise şu şekilde sıralandı:

"Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecek. Yukarıdaki madde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak. Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden ve izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlara yaz ayları boyunca yaşanabilecek yoğunlaşma göz önünde bulundurularak Edirne ve Kırklareli illerimizde bulunan kara ve demiryolu sınır kapılarımızla sınırlı olacak şekilde 8.1 maddesinde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımızın temel bilgilerini (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilecek. Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecek. Belirtilen tedbire ilişkin vali/kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararlar alınacak."

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı