Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan...

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı.