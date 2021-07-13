Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan...
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan...

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada aranan bin 39 araç tespit edilirken, 771 araç da trafikten men edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan... - Haberler
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