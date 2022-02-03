DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

AA, Aykut Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel, 20 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Diyarbakır, Jandarma, Astsubay, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title