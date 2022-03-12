DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı - Haberler

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DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Diyarbakır'da Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1130 personel ve 73 tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Uzman Çavuş, Diyarbakır, Jandarma, Şehit, Politika, Güncel, Haberler

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