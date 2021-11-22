Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı - Haberler
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Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te 680 personelle 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

BİTLİS (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te 680 personelle 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Bitlis'te 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


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