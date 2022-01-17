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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar başvurularını 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresleri üzerinden 21 Şubat'ta ilan edilecek.

Yazılı sınav 6 Mart'ta, sözlü sınav ise 21-22-23 Mart tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

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