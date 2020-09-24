Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka...
24.09.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:08
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe