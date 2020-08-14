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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: "Yıl başından bu yana 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli...

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:
14.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:12

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 81 ildeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor, sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları ile siteler yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 14 bin 186 hesaba yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonrasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) güdümünde faaliyet yürüten 3 bin 948, PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 552, DEAŞ güdümünde faaliyet yürüten 157, DHKP-C güdümünde faaliyet yürüten 86 olmak üzere, toplam 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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