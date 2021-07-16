Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazaları" konulu 3 genelgeyi illere gönderdi.