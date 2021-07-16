Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren 'Trafik Kazalarını...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazaları" konulu 3 genelgeyi illere gönderdi.

İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazaları" konulu 3 genelgeyi illere gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Emre Altuğ Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:37:44. #1.15#

title