Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde çöküş sürüyor, ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist güvenlik...
Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde çöküş sürüyor, ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
11.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:08
İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde çöküş sürüyor, ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA
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Kaynak: İHA