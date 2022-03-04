Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA, Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Haberler

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