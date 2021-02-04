Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

04.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:00
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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