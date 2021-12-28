Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet