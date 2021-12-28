Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. - Haberler
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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