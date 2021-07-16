Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı'ndan trafik ile ilgili 3 genelge

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren 'Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazaları' konulu 3 genelge 81 ile gönderildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren 'Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazaları' konulu 3 genelge 81 ile gönderildi. Genelgeler ile trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik, etkin ve yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımına, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2011- 2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 50 hedefini tutturan iki ülkeden biri olan Türkiye, 2021- 2030 yılları arasında da trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050'de 'sıfır can kaybı' hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren 'Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazaları' konulu 3 genelgeyi illere gönderdi. Genelgeler ile trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik, etkin ve yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımına, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

'TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME' PLANI HAZIRLANACAK 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' konulu genelge ile valiler tarafından Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde komisyon kurulacak. Komisyon tarafından 180 günlük 'Trafik Kazalarını Önleme Planı'nı hazırlanacak. Bu plan ile 'aşırı hızla mücadele', 'emniyet kemeri ve kask kullanımı', 'yaya önceliği', 'motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı' ve 'cep telefonu kullanımı' gibi konularda il sınırları içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak trafik güvenliği artırılacak. Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak. Dron, helikopter vb. hava araçlarıyla yapılan trafik kontrollerine de ağırlık verilecek.RADAR ARAÇLARI 7/24 ESASINA PROGRAMLANACAKAşırı Hızla Mücadele kapsamında, hız denetimlerinin çevirme ekipleriyle birlikte yapılması için gerekli planlamalar yapılacak. Tüm radar araçlarının gündüz ve gece istisnasız olarak 7/24 esasına göre aylık trafik kontrol programlarına uygun şekilde görevlendirilecek. Radar aracı bulunmayan ilçe merkezlerinden geçen devlet yolu, il yolu gibi ana arterlerde hız denetimi yapılması için il merkezi trafik birimlerince planlama ve görevlendirmeler yapılacak. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının saatte 30 kilometre hıza düşürülmesi amacıyla çalışmalar yapılacak.KAMPANYALARLA FARKINDALIK ARTIRILACAK2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde belirlenen hedeflere ulaşmak için yıl boyunca toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlik ve kampanyalar düzenlenecek, denetim/bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, tarım araçlarının uygun olmayan şekilde trafikte yer alması, alkol etkisinde araç kullanımı, otoyol ve şehirlerarası yollarda duraklama/parketme konularında eğitim/bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla 59 ilde oluşturulan yaşam tünellerinde; emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine etkisi, yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazalar ile yaya önceliği/güvenliği konularında özel olarak hazırlanan kısa filmler sürücü ve yolculara izletilecek. Ayrıca, başlatılan 'yol ver hayata' kampanyası kapsamında hazırlanan 'kemerinle yol ver hayata', 'sabrınla yol ver hayata', 'kaskınla yol ver hayata', 'dikkatinle yol ver hayata' yazılı görseller ile farkındalık oluşturulacak.İLLERDE EMNİYET KEMERİ KULLANIMINA YÖNELİK RAPOR ÇIKARILACAKSürücülerde artan emniyet kemeri kullanım oranının yolcularda da sağlanabilmesi için etkin denetimler yapılacak ve yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak. Emniyet kemeri kullanım oranlarının il bazlı tespit edilmesi amacıyla üniversiteler ile şehirlerin yerleşim yeri içi ve dışı yollarında değişik zaman ve lokasyonlarda; sürücü, ön koltuk yolcu ve arka koltuk yolcular için sayım gerçekleştirilecek. Sayım sonucunda üniversiteler tarafından oluşturulan raporlar baz alınarak, kemer kullanım oranlarının artırılmasına yönelik bilgilendirme/denetim planları oluşturulacak. Seyir halinde cep telefonuyla konuşma ihlallerinin önlenmesine yönelik sivil personelden de istifade edilerek ihbarlı denetimlere ağırlık verilecek. Genel kolluk personelinin cep telefonu kullanımı ihlallerine karşı duyarlılığı artırılacak. KURBAN BAYRAMI'NDA YOĞUN DENETİMGenelgede, bayram tatilinin 9 gün olmasına rağmen trafik tedbirlerinin 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacağı ifade edildi. Ayrıca Kurban Bayramı süresince günlük toplam 9 bin 259 ekip/tim, 17 bin 430 personel görev alacak. Tedbirlerin alındığı 13 gün boyunca toplam 120 bin 372 ekip/tim, 226 bin 586 personel görev alacak. Ayrıca 30'u polis, 15'i jandarma olmak üzere toplam 45 baş müfettiş güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda, ekip ve personelin aldığı tedbirleri yerinde inceleyecek. 690 sivil personel, 1380 şehirlerarası otobüsü denetleyecek. 15 helikopter, 79 dron ile havadan denetim gerçekleştirecek. 1100 polis ve jandarma maket model araç ve trafik ekibi ile denetim yapılacak.TERMİNAL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK Bayram dolayısıyla şehirlerarası yolculuk artacağı için terminal denetimlerine ağırlık verilecek. 66 yaşından gün almış, 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmasına izin verilmeyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri kullanımı denetimlerine de ağırlık verilecek. Trafik ile ölümlü ve yaralanmalı kazaların yoğun olduğu saat dilimlerinde şoförler araç dışına davet edilerek bilgilendirme yapılacak. MOTOSİKLET GENELGESİ

Özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla kargo, restoran, market gibi işletmelerin müşterilerine kuryeler aracılığıyla hizmet vermeye başlamasıyla artan trafikte motosiklet kullanımı dolayısıyla kask denetimleri sıkılaştırılacak. Bu kapsamda alınacak yeni önlemleri içeren genelge illere gönderildi. Genelgeye göre, 2021 yılının ilk altı aylık döneminin 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak, motosiklet/motorlu bisiklet kazalarının yoğun olduğu alanlar tespit edilecek. Kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgilere dayalı olarak analizlerin yapılacak; etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyetinin artırılarak mobil/motorize trafik ekip/timlerin görünürlüğü artırılacak. Tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgeli, standart dışı başka bir araca ait ya da sahte plakalı, hurdaya ayrılmış veya trafikten çekilmiş motosiklet/motorlu bisikletlerin kara yolunda kullanıldığının tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacak. Motosiklet/motorlu bisiklet kullanımında kask takmanın ölüm/ağır yaralanma riskini düşürdüğünden hareketle 'kask kullanımı' konusundaki denetimlerin artırılacak. Motosiklet/motorlu bisiklet türü araçların hareket kabiliyetleri dikkate alınarak rutin/alışılmış uygulama yerleri ve denetimlerin dışında sivil ekip ve personel ile de denetim yapılacak. Trafik ekip/timleri ve/veya motosikletli asayiş birimlerince motosiklet/motorlu bisikletlere yönelik sık sık özel denetim gerçekleştirilecek. Motosiklet/motorlu bisikletlerin kazalarına ilişkin istatistikleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı