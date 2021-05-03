Son dakika haberi! Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye de adli ya da idari işlem uygulanmıştır.