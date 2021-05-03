Son dakika haberi! Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır
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Son dakika haberi! Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır

Son dakika haberi! Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye de adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye de adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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