Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 25 bin 372 kişiye işlem yapıldı
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 25 bin 372 kişiye işlem yapıldı

15.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:39
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 25 bin 372 kişiye işlem yapıldı

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanlığı, 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu ve bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği ifade edildi. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonu ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatılarak, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı kaydedildi. Bu kapsamda 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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