Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki... Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu. - ANKARA Kaynak: İHA