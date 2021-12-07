Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi

İZMİR (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; bugün İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, deniz yoluyla ülkemize yurt dışından yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve bot desteğinde İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleşen operasyonda yaklaşık 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

(İHA)