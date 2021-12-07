Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: "İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; bugün İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, deniz yoluyla ülkemize yurt dışından yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisi üzerine;

İZMİR (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; bugün İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, deniz yoluyla ülkemize yurt dışından yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve bot desteğinde İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleşen operasyonda yaklaşık 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

(İHA)

Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi

Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi

Hız teknesinde 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi

Olay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası

Olay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası

 Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

 Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma tamamlandı

Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title