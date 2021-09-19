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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 5 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 5 terörist teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı : İkna çalışması sonucu 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu Pkk terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

 İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...

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