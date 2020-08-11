Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
11.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:23
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA