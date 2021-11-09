Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge... - Haberler
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu...

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

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Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü
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